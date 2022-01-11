Новый клип The Weeknd собрал 7,7 млн просмотров

Свежую видеоработу певца на песню Sacrifice за три дня лайкнули в YouTube-канале почти 430 тысяч раз.

Клип канадского исполнителя The Weeknd (Эйбела Тесфайе) на песню Sacrifice набрал более 7,7 миллиона просмотров в YouTube, а также почти 430 тысяч лайков за три дня.

В новом ролике персонажThe Weekndпопадает на странную дискотеку, а затем становится участником темного ритуала.





Трек вошел в новый альбом музыканта Dawn FM, презентация которого состоялась 7 января. В сборнике 16 композиций, среди которых популярная Take my breath.