Специалисты рассказали, чем «баловались» хакеры в 2021 году

За год зафиксировано 41 млн подозрительных событий информационной безопасности

Государственная служба специальной связи и защиты информации за прошлый год зафиксировала 41 млн подозрительных событий и 147 киберинцидентов. Об этом Госспецсвязи сообщает в Telegram.

«За год оперативным центром реагирования на киберинциденты Государственного центра киберзащиты (ГЦКЗ) Госспецсвязи зафиксировано 41 млн подозрительных событий информационной безопасности, обработано 160 тыс. критических событий, зарегистрировано 147 киберинцидентов», – говорится в первом реагирование на киберинциденты и кибератаки.

Согласно собранным статистическим данным, больше всего киберинциденты касались: вредоносного программного кода – 28%, сбора информации злоумышленниками – 18%, мошенничества – 6%.

Ранее США обвинили РФ в причастности к кибератакам на разработке вакцин против Covid-19.