В Украине 800 бригад медиков направят для COVID-вакцинации сельского населения

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Инициатива была озвучена во время селекторного совещания под голосованием главы государства Владимира Зеленского. Предполагается, что мобильные бригады медиков позволят поощрить население вакцинации против коронавируса.

«В ходе совещания было акцентировано на необходимости поощрения сельского населения к вакцинации, в частности, Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам для обеспечения доступности прививки для местного населения», – говорится в сообщении.





Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко напомнил украинцам о временных и постоянных противопоказаниях к COVID-вакцинации. По его словам, единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной против коронавируса является аллергическая реакция на первую дозу этого препарата или один из его компонентов.

Источник: www.depo.ua