Airbus обошла Boeing по числу поставленных за год самолетов

В 2021 году Airbus получила заказы на поставку 771 пассажирского и грузового самолета

Европейская компания опережает американского конкурента по количеству реализованных заказов на воздушные суда в 2021 году.

Европейский авиапроизводитель Airbus, вероятно, сохранит звание крупнейшего в мире поставщика коммерческих самолетов уже третий год подряд. Как сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник, 10 января, в 2021 году клиенты Airbus получили 611 воздушных судов.





Это на 8% больше, чем годом ранее, и несколько лучше целевого показателя Airbus. Таким образом, компания может обогнать американского конкурента Boeing по количеству самолетов, поставленных заказчикам. За первые 11 месяцев 2021 года клиенты Boeing получили лишь 302 лайнера. Окончательные данные американского авиаконцерна о поставках за прошедший год, как ожидается, будут опубликованы 11 января.

Airbus планирует увеличить производство

В 2021 году Airbus получил заказы на поставку 771 пассажирского и грузового самолета, что вдвое выше показателя 2020 года. С учетом отмененных в течение года заказов их общее число составило 507. Особенно высокий спрос отмечается на семейство узкофюзеляжных среднемагистральных лайнеров Airbus A320neo.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что данные о заказах свидетельствует об уверенности авиакомпаний в устойчивом росте объемов воздушных перевозок после пандемии COVID-19. Несмотря на «сохраняющуюся неопределенность», компания по-прежнему рассчитывает увеличить производство в течение 2022 года, сказал он.

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Источник: Русская служба DW