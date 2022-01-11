Бритни Спирс без одежды похвасталась роскошным телом

Поп-принцесса Бритни Спирс любит хвастаться своей подтянутой фигурой, и ее последний пост не стал исключением, когда она разделась до крошечных красных стрингов в загадочном снимке.
Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»
Бритни Спирс вышла в Instagram, чтобы с гордостью показать свое горячее тело на серии фотографий, на которых были только стринги.
Певица подписала пост «Время попки», когда она щеголяла своей подтянутой фигурой и стояла спиной к зеркалу.
Ее длинные светлые волосы падали ей на спину, на ней были черные туфли на шпильке и, конечно же, красные стринги.
Несмотря на то, что Бритни набрала более 860 000 лайков, она ограничила количество комментариев к посту, так что только 46 человек, на которых она подписана, могли оставить заметку.
Певица и рэпер Игги Азалия назвала Бритни «краснокровной женщиной», а жених Бритни, актер и личный тренер Сэм Асгари, оставил гневный смайлик.
Она опубликовала три похожих изображения, но на последнем загадочном изображении были изображены пара белых перчаток и красная роза.
Бритни начала дразнить «Project Rose» в социальных сетях около двух лет назад, так что таинственная фотография может быть отсылкой к ее тайному предприятию.
Многие фанаты предполагают, что проект «Роуз» связан с освобождением ее от опекунства, которое произошло в ноябре прошлого года.
Опекунство над Бритни, навязанное ее отцом Джеймсом Спирс, началось в 2008 году и длилось 13 лет, прежде чем оно было прекращено в 2021 году.
Бритни также обвинила отца в том, что он заставлял звезду проходить тесты на психоанализ во время ее циркового тура 2009 года.
Напомним, что Бритни Спирс с синяками на ногах показала своих сыновей.
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