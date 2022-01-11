Бритни Спирс без одежды похвасталась роскошным телом

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Поп-принцесса Бритни Спирс любит хвастаться своей подтянутой фигурой, и ее последний пост не стал исключением, когда она разделась до крошечных красных стрингов в загадочном снимке.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Бритни Спирс вышла в Instagram, чтобы с гордостью показать свое горячее тело на серии фотографий, на которых были только стринги.

Певица подписала пост «Время попки», когда она щеголяла своей подтянутой фигурой и стояла спиной к зеркалу.

Ее длинные светлые волосы падали ей на спину, на ней были черные туфли на шпильке и, конечно же, красные стринги.

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Несмотря на то, что Бритни набрала более 860 000 лайков, она ограничила количество комментариев к посту, так что только 46 человек, на которых она подписана, могли оставить заметку.

Певица и рэпер Игги Азалия назвала Бритни «краснокровной женщиной», а жених Бритни, актер и личный тренер Сэм Асгари, оставил гневный смайлик.

Она опубликовала три похожих изображения, но на последнем загадочном изображении были изображены пара белых перчаток и красная роза.

Бритни начала дразнить «Project Rose» в социальных сетях около двух лет назад, так что таинственная фотография может быть отсылкой к ее тайному предприятию.

Многие фанаты предполагают, что проект «Роуз» связан с освобождением ее от опекунства, которое произошло в ноябре прошлого года.

Опекунство над Бритни, навязанное ее отцом Джеймсом Спирс, началось в 2008 году и длилось 13 лет, прежде чем оно было прекращено в 2021 году.

Бритни также обвинила отца в том, что он заставлял звезду проходить тесты на психоанализ во время ее циркового тура 2009 года.

Напомним, что Бритни Спирс с синяками на ногах показала своих сыновей.

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