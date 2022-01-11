Бритни Спирс без одежды похвасталась роскошным телом

Поп-принцесса Бритни Спирс любит хвастаться своей подтянутой фигурой, и ее последний пост не стал исключением, когда она разделась до крошечных красных стрингов в загадочном снимке.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Бритни Спирс вышла в Instagram, чтобы с гордостью показать свое горячее тело на серии фотографий, на которых были только стринги.

Певица подписала пост «Время попки», когда она щеголяла своей подтянутой фигурой и стояла спиной к зеркалу.

Ее длинные светлые волосы падали ей на спину, на ней были черные туфли на шпильке и, конечно же, красные стринги.