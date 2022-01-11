Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини (ФОТО)

9-го января Кейт Миддлтон отмечает свое 40-летие.

Мы привыкли, что герцогиня Кембриджская всегда безупречна – начиная от манер до внешнего вида. И что с годами она почти не меняется. Кажется, такой она была всегда, передает РБК-Украина.

Но если взглянуть на архивные снимки, становится ясно: в юности супруга принца Уильяма, как и все, экспериментировала со стилем, макияжем и прическами. И до всем знакомой Кейт Миддлтон ей пришлось пройти длинный путь.

Впрочем, за близость к народу мы и любим Кейт. Любуемся самыми очаровательными архивными фото, на которых ее едва можно узнать!

Тонкие брови, пухлые щечки, волосы, небрежно собранные в хвост… На ранних фото из молодости Кейт Миддлтон выдает только очаровательная улыбка. Впрочем, даже «дикие» сочетания вещей, которыми грешила герцогиня до того, как стать всемирно известной иконой стиля, не способны скрыть неординарную личность. И даже на студенческих фото Кейт держит «королевскую» осанку. Убедитесь сами!

RICHMOND, UNITED KINGDOM — JUNE 17: Kate Middleton watches Prince William compete in the Chakravarty Cup charity polo match at Ham Polo Club on June 17, 2006 in Richmond, England. (Photo by Indigo/Getty Images)