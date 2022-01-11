Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини (ФОТО)

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9-го января Кейт Миддлтон отмечает свое 40-летие.

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Мы привыкли, что герцогиня Кембриджская всегда безупречна – начиная от манер до внешнего вида. И что с годами она почти не меняется. Кажется, такой она была всегда, передает  РБК-Украина.

Но если взглянуть на архивные снимки, становится ясно: в юности супруга принца Уильяма, как и все, экспериментировала со стилем, макияжем и прическами. И до всем знакомой Кейт Миддлтон ей пришлось пройти длинный путь.

Впрочем, за близость к народу мы и любим Кейт. Любуемся самыми очаровательными архивными фото, на которых ее едва можно узнать!

Тонкие брови, пухлые щечки, волосы, небрежно собранные в хвост… На ранних фото из молодости Кейт Миддлтон выдает только очаровательная улыбка. Впрочем, даже «дикие» сочетания вещей, которыми грешила герцогиня до того, как стать всемирно известной иконой стиля, не способны скрыть неординарную личность. И даже на студенческих фото Кейт держит «королевскую» осанку. Убедитесь сами!

Кейт Миддлтон – 40: редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаете
Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини. Фото
Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини. Фото
Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини. Фото
Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини. Фото
Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини. Фото
RICHMOND, UNITED KINGDOM — JUNE 17: Kate Middleton watches Prince William compete in the Chakravarty Cup charity polo match at Ham Polo Club on June 17, 2006 in Richmond, England. (Photo by Indigo/Getty Images)
Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини. Фото
Кейт Миддлтон – 40: редкие снимки герцогини. Фото
ST. ANDREWS, UNITED KINGDOM — JUNE 23: Kate Middleton and her father Michael Middleton sighted prior to her graduation ceremony at the University of St. Andrews, where she obtained a 2:1 degree in the History of Art on June 23, 2005 in St. Andrews, Scotland. (Photo by Indigo/Getty Images)