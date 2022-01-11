Lexus показал новейший кроссовер RZ

Компания Lexus продолжает подогревать интерес автолюбителей к своей электрической новинке — совершенно новому кроссоверу RZ, который поборется с Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y, Genesis GV60 и прочими представителями сегмента.

Источник: avtodream.org

На этот раз японцы опубликовали несколько изображений машины, всецело раскрывающих ее экстерьер.

Судя по новым снимкам, внешне Lexus RZ не будет сильно отличаться от других актуальных моделей бренда. Например, мы видим ту же агрессивную «морду» с дневными ходовыми огнями в форме молнии.

Да, вместо радиаторной решетки заглушка, но, обратите внимание, тоже шестиугольной формы. Из прочих особенностей — узкие фонари с «разрешающей» корму полосой стоп-сигнала, зарядный порт со стороны водительской двери.

Салон новейшего Lexus RZ японцы пока держат в секрете. Не раскрывают они и технические подробности о машине. Известно лишь, что она базируется на платформе e-TNGA — той же «тележке», что лежит в основе Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Им положено две модификации: с моторами на одной или обеих осях (в топовом исполнении это 218 л. с.) и максимальной дальностью хода в 460 км. А у «Лексуса», вероятно, будут и другие, более мощные версии.

Остается лишь добавить, что полноценная премьера Lexus RZ состоится в этом году — правда, когда именно, пока непонятно.