Эксперты рассказали о следующем бюджетном iPhone

iPhone SE 2022 модельного года не будет отличаться от модели 2020 года по дизайну. Смартфон с обновленным внешним видом появится только в 2024 году, сообщает издание Gagadget.

Слухи о новой модели iPhone SE ходили весь 2021 год. Но смартфон так и не был представлен. По новой информации, его покажут этой весной, а по внешнему виду перемен можно не ожидать.

Заставить пользователей покупать будущую новинку может поддержка сетей 5G в сочетании с невысокой ценой. Компенсирует ли это устаревший внешний вид, покажет время.

iPhone SE 2022 года позаимствует дизайн модели iPhone SE 2020 года, которая, в свою очередь, стала копией смартфона iPhone 8, выпущенного в далеком 2017 году.

Редизайн iPhone SE запланирован только на 2024 год. В это время компания Apple планирует презентовать новую версию SE в дизайне iPhone Xr (или iPhone 11 с двойной камерой).

А вот начинку, точнее ее самую главную часть – процессор – iPhone SE третьего поколения получит самую мощную – чип Apple A14 Bionic, используемый в нынешнем, 12 поколении iPhone.

Сегодня iPhone SE второго поколения является наиболее доступным смартфоном в линейке Apple. В Украине цены на смартфоны стартуют от 14,6 тыс. грн.

Напомним, Apple объявила официальные цены на смартфоны iPhone 13 в Украине.

Дебют линейки iPhone 13 состоялся в сентябре 2021 года.