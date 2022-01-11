В Женеве прошли переговоры США и РФ, в Украине несовершеннолетним пообещали выплаты за вакинацию. Главное за день

Переговоры США и России

Источник: gordonua.com

Вечером в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно «гарантий безопасности». Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.





Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Ситуация в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане находятся 2030 военных и 250 единиц техники военной миссии стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности. По словам Токаева, военнослужащие из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана заняты прикрытием и обеспечением безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

Президент Казахстана заявил на видеосаммите с участниками ОДКБ, что на его страну напали «международные террористы».

Несовершеннолетним заплатят по 1 тыс. грн

Украинцы в возрасте 12–18 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, смогут получить 1 тыс. грн. Соответствующее поручение Кабмину дал президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании.

В Минздраве Украины сообщили, что почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Среди лидеров по количеству сделанных прививок от коронавируса – Киевская (58,2%), Полтавская (55,4%) и Днепропетровская (52,7%) области.

Война на Донбассе

10 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Международные резервы Украины

Международные резервы Украины в 2021 году выросли на $1,8 млрд или на 6% и по состоянию на 1 января 2022 года составили $30,94 млрд.

США выделили Украине $200 млн

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала выделение $200 млн на дополнительную военную помощь Украине. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд. Она получила эту информацию от четырех источников.