Трагическая история Марго Хемингуэй – ослепительной модели и внучки Эрнеста

Марго Хемингуэй была внучкой писателя Эрнеста Хемингуэя. Она была популярной супермоделью в 1970-х годах и первая модель в истории, с которой был подписан контракт на миллион долларов. Однако судьба красавицы, фотографии которой были на глянцевых обложках Vogue и Time, сложилась трагически.

Свое имя красавица получила не просто так, Margaux — называлось вино, которое ее родители пили в ночь зачатия дочери.

О том, насколько популярной была Марго, свидетельствует тот факт, что ее неоднократно приглашал на вечеринки Энди Уорхол. Она водила дружбу с певицей и актрисой Лайзой Миннелли. Девушка довольно успешно снималась в кино.