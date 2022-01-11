Трагическая история Марго Хемингуэй – ослепительной модели и внучки Эрнеста

Марго Хемингуэй была внучкой писателя Эрнеста Хемингуэя. Она была популярной супермоделью в 1970-х годах и первая модель в истории, с которой был подписан контракт на миллион долларов. Однако судьба красавицы, фотографии которой были на глянцевых обложках Vogue и Time, сложилась трагически.
Свое имя красавица получила не просто так, Margaux — называлось вино, которое ее родители пили в ночь зачатия дочери.
О том, насколько популярной была Марго, свидетельствует тот факт, что ее неоднократно приглашал на вечеринки Энди Уорхол. Она водила дружбу с певицей и актрисой Лайзой Миннелли. Девушка довольно успешно снималась в кино.
Она даже отправилась в Индию в поисках просветления, и, по слухам, попала там в тюрьму. Друзья вытащили ее из-за решетки и вернули в США.
Никто не ожидал, что, когда ей будет 42 года, она покончила с собой.
Девушка повторила судьбу своего знаменитого деда. Она страдала от множества психических расстройств, и 1 июля 1996 года, в день смерти самого Хемингуэя, из-за передозировки снотворного не стало и Марго.
Она стала пятой из членов своей семьи, которые ушли из жизни по своей воле. Эти трагические случаи люди называют проклятием Хемингуэев. Хотя в их семье царила нездоровая атмосфера: алкоголизм, депрессия и булимия были обычным делом.
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