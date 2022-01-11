Вышел трейлер фантастической комедии Все всегда и сразу

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Кадр из фильма Все всегда и сразу
На украинских экранах фильм появится грядущей весной. Однако точная дата станет известна в ближайшее время.
В Сети появился официальный локализованный трейлер фантастической комедии Все всегда и сразупроизводства независимой студии А24. Ролик с украинской озвучкой опубликован на YouTube-канале vlg.film.
Главную роль в фильме исполнила звезда Шан-Чи и легенда десяти колец Мишель Йео.
По сюжету, события фильма разворачиваются в мультивселенной с тысячами вариантов человека, который может быть кем угодно и когда угодно.
Напомним, украинский сериал Сваты-7 побил рекорды по просмотрам в России через несколько дней после трансляции.
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Корреспондент.net