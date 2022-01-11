Пасажири з Нур-Султана після прильоту до Києва розповіли про протести в Казахстані (Відео)

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Ввечері 9 січня в Києві приземлився перший рейсовий літак, що вилетів з раніше заблокованого через протести в Казахстані аеропорту Нур-Султан.





Як повідомляє ТСН, серед пасажирів цього літака до Києва прибули 33 громадян України, які раніше не могли вилетіти з Казахстану. Через протести президент Казахстану оголосив надзвичайний стан на території всієї країни. Авіасполучення з Казахстаном було призупинене.

Пасажири, які прилетіли до Києва з охопленого протестами Казахстану, розповіли, що в Нур-Султані протести не мали таких масштабів, як в Алмати та інших містах.

«БТРи в аеропорту Нур-Султана», — розповів пасажир.

«Вимкнення інтернету наганяло багато паніки», — сказав про ситуацію в Казахстані один із пасажирів.

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Нагадаємо, масові протести в Казахстані почались із 2 січня. Президент Казахстану відправив уряд у відставку, та це не зупинило наростання протестів. Після оголошення надзвичайного стану в країні президент Казахстану звернувся за військовою допомогою у «боротьбі з терористами» до країн Договору про колективну безпеку. Свої війська в Казахстан направили РФ, Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан. Зараз в Казахстані триває «зачистка». МВС країни заявило про понад 8 тисяч затриманих. Відомо про 164-х загиблих.

Більше подробиць — у відео ТСН.