Медики назвали самый полезный хлеб

В ржаном хлебе есть витамины группы В, тиамин и фолиевая кислота.

Ржаной хлеб является наиболее полезным, в нем содержатся особо значимые пищевые волокна. Об этом заявила исследовательница Института здравоохранения и социального развития Финляндии Ниина Каартинен (Niina Kaartinen), пишет Helsingin Sanomat.

По ее словам, если есть этот продукт раз в день, женщины в среднем получают 20% клетчатки, а мужчины – 30%. В ржаном хлебе есть витамины группы В, тиамин и фолиевая кислота.

Также в хлебе есть такие минеральные вещества, как железо, магний, цинк, медь и йод. Профессор Университета Восточной Финляндии Марьюкка Колехмайнен (Marjukka Kolehmainen) согласен с тем, что ключевые полезные свойства ржаного хлеба связаны с клетчаткой. Кроме прочего, продукт снижает выработку серотонина в кишечнике. Включение рациона ржаного хлеба положительно повлияет на жировой и углеводный обмен, а также затормозит развитие диабета второго типа.

Ржаной хлеб полезен для здоровья кишечника, так как снижает риск развития рака.

Ранее ученые назвали продукт, помогающий бороться с гипертонией.

Напомним, ранее стало известно, что группа ученых из США, Индии и Великобритании представила клинические доказательства того, что с помощью инновационного анализа крови можно выявлять скопление раковых клеток у пациентов, не имеющих симптомов.