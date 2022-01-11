Украина пополнила резервы на $1,8 млрд за год

Только чистое приобретение валюты Нацбанком на межбанке превысило 2,4 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины за прошлый год выросли на 6% или на $1,8 млрд и на начало 2022 года составили $30,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.





Так, в декабре 2021 года резервы выросли на $342,5 млн или на 1,1%.

В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила $11,2 млрд, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте ($11,5 млрд).

Отмечается, что в течение большей части года предложение валюты на рынке превышало спрос благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта. НБУ выкупал избыток валюты для пополнения международных резервов.

По итогам года чистое приобретение валюты Нацбанком превысило $2,4 млрд.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Отметим, резервы растут три месяца подряд после сокращенияпочти на 3 миллиардадолларов в сентябре.