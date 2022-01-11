Брутальный дом из бетона и камня в Аргентине (ФОТО)

Проект Casa DP разработан архитектурным бюро Nanzer + Vitas и реализован в 2020 году в муниципалитете Капилья-дель-Монте, департамент Пунилья, провинция Кордова, Аргентина. Семейный дом из бетона и камня площадью 290 квадратных метров стоит на возвышенности и по дизайну напоминает каменный мыс, выходящий из холма.

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Здание состоит из нескольких бетонных объемов одинаковых размеров у основания 5х5 метров с переменной высотой. Каждый объем имеет собственную крышу с разным углом наклона, которые создают геометрическую объемную форму здания. Острые углы строения и односкатная линия крыши перекликаются с окружающими горами. Образованные между объемами пустоты создают уютные внутренние дворики, коридоры и переходы, которые ассоциируются с улицами средневековой горной деревни. Бетонные коробки, ориентированные на движение солнца и получение самых выгодных пейзажных видов на лес с деревьями Red Quebracho, Celtis tala, Vachellia caven и Bacchari, не только фильтруют окружающий ландшафт, но и защищают пространства от сильных ветров и яркого солнца.





Учитывая влияние природных условий на любую архитектуру, авторы проекта особое внимание уделили перспективному развитию здания, его способности приспособиться к окружающему ландшафту и местному климату. По их мнению, окончательной формой дома станет та архитектура, которая войдет в общение с природой и соединит с ней свой характер. Время и суровые климатические условия обязательно будут вносить в проект свои коррективы, а строительные материалы, адаптируясь к местным условиям, постепенно сольются с внешним миром.

Максимальному сближению дома с природой и постепенному растворению объекта в ландшафте способствуют выбранные для Casa DP материалы — камень и бетон, которые органично перекликаются с окружающей средой и подвергаются воздействию погодных условий, вступая в естественный диалог со своим природным окружением. Через материальное состояние в проекте выражаются используемые технологии, в частности, техника стеновой циклопической опалубки. Это ручной труд, основанный на опыте работы местных рабочих с камнем, когда после процесса литья применяется печать текстуры древесины.

Разнообразие рисунков, случайное распределение камней с их специфическим минеральным цветом, зависящим от происхождения карьера, придают фасадам особенный колорит и выразительность. Кажется, что стены – это текст или тектоническая каллиграфия, которые предлагают бесконечные вариации дизайна в зависимости от времени года и яркости света.

Главный коридор, соединяющий основное внешнее пространство и центральную часть дома, выполнен в виде одноэтажного горизонтального бетонного объема высотой 2,20 метра с атриумом, по центру которого установлено зенитное окно. Внутренняя программа предполагает любое перемещение по дому через этот центр. Главный проход связывает все помещения, как по горизонтали, так и вертикали, поскольку соединен с главной лестницей в ее промежуточной опоре. По желанию клиента функциональные зоны четко разделены на общественные и приватные пространства, каждое из которых имеет тесную связь с окружающим ландшафтом.

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Источник: https://coolhouses.ru/arhitektura/brutalnyy-betonnyy-dom-sochetayushchiy-arhitekturu-i-prirodu.html

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