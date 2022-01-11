Девушка заказала платье, чтобы стать королевой вечеринки, но оно превратило ее в «ночную бабочку»

Женщина потерпела неудачу при покупке в Интернете после того, как платье, которое она купила, не совсем соответствовало ее ожиданиям. Об этом пишет 7Lifestyle.

Аликс купила потрясающее мини-платье с юбкой с запахом на ASOS за 170 долларов, чтобы надеть его в канун Нового года. Но, примерив вечернее платье, она оказалась в плохо сидящем наряде, который был гораздо более откровенным, чем тот, который она заказала.

Она поделилась видео в TikTok, показывающим, как выглядит платье на модели, и как оно выглядит на самом деле. На видео Аликс одета в мини-платье, а юбка обнажает плавки бикини.

Покупательница увидела в этой дилемме забавную сторону, но отметила, что прочитает отзывы, прежде чем покупать другой наряд онлайн.

С тех пор ее видео было просмотрено более 279 тысяч раз, и многие предлагали Аликс превратить «платье» в блузку.

«Послушайте, добавьте симпатичные джинсы с высокой талией или черные облегающие брюки и симпатичные туфли на каблуках — и это может сработать», — написал один из них.

Многие покупательницы, купившие такое же платье, соглашались, говоря, что оно «очень короткое». Оно подходит как большая блузка, а не как платье.