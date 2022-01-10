Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России – МИД страны

Позиция Чехии по отношению к Украине в конфликте с РФ остается «твердой и неизменной», подчеркнул министр.

Источник: gordonua.com

Также он добавил, что в борьбе с угрозой вторжения России в Украину Чехия как член НАТО координирует свои шаги с другими союзниками.





«Стратегия основывается на усилении сдерживания и обороны на восточном крыле Альянса и на четком сообщении о массовых последствиях для России, в частности в виде дальнейших существенных санкций. На национальном уровне Чешская Республика сосредоточивается на усилении собственной устойчивости к последствиям действий России и двустороннем усилении помощи Украине в ряде сфер, включая военное сотрудничество и более широкие реформы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – заявил Липавский.

В случае попытки России напасть на Украину чешское правительство готовит несколько сценариев, подчеркнул министр.

«Я не буду предусматривать развитие международной ситуации. Правительство готовит сценарии – и в зависимости от текущих событий действия Чехии будут полностью согласованы в рамках Альянса. В НАТО проходит ряд процессов, в том числе оборонно-военных. У нас есть свое место и задачи, которые Чехия полностью выполнит», – заверил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО «в восточном направлении», отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно «гарантий безопасности»: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

9 января, накануне основного раунда переговоров, в Женеве состоялась предварительная встреча делегаций МИД РФ и Госдепартамента США.