Врач назвал самые опасные и безопасные зимние виды спорта

Доктор медицинских наук, главный врач Сергей Хомяков рассказал о том, какие существуют риски при занятиях зимними видами спорта и как вернуться к активному зимнему отдыху после перерыва в тренировках.

По словам специалиста, возвращение к занятиям любыми видами спорта — всегда стресс для организма, в первую очередь для сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Если перерыв в тренировках длился около года, то выполнять кардионагрузки будет сложнее примерно на 15%, отметил врач.

«Основное правило возобновления тренировок после больших перерывов — это этапность увеличения нагрузки. Занятие зимними видами спорта с высокой кардионагрузкой — коньки, лыжи и прочее, следует возобновлять постепенно, начиная с прогулок или упражнений в низком темпе, постепенно наращивая интенсивность тренировок», — посоветовал Хомяков.

Самыми опасными считаются следующие зимние виды спорта: фристайл на лыжах, прыжки с трамплина на лыжах, горные лыжи, коньки, шорт-трек (скоростные забеги на коньках), сноубординг, санный спорт и хоккей. Из неспортивных зимних развлечений также опасно катание на ледянках, которое сопряжено с риском повреждения позвоночника.

Среди олимпийских видов спорта менее опасны: керлинг, биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фигурное катание, конькобежный спорт, бобслей. А наиболее безопасный вид зимних развлечений — это лыжные прогулки.

Врач отметил важность того, чтобы одежда обладала превосходными согревающими и одновременно кондиционирующими свойствами. Это поможет избежать переохлаждения и отводить тепло и влагу. Следует выбирать современные изделия из качественных тканей от лидеров спортивной индустрии.

В питании зимой не следует чрезмерно ограничивать жиры, так как это высокоэффективный источник калорий, добавил Хомяков. Такое питание позволит предотвратить переохлаждение.

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