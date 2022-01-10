Кількість померлих від Covid-19 у Великій Британії перевищила 150 тисяч

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З початку пандемії на кінець доби 8 січня у Великій Британії зафіксовано понад 150 тисяч смертей від Covid-19.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це пише Sky News.





За добу 8 січня в країні зареєстрували ще 313 смертей через коронавірус. Таким чином загальна кількість смертей від початку пандемії досягала 150 057.

За останніми даними уряду, також зареєстровано 146 390 нових випадків Covid-19, в результаті чого загальна кількість випадків з початку пандемії становить понад 14 млн 300 тисяч.

Коментуючи число смертей від Covid-19, що перевищило 150 тисяч, прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав, що вірус «завдав жахливих втрат нашій країні».

Він закликав британців пройти вакцинацію.

«Наш вихід із цієї пандемії полягає в тому, щоб кожен отримав ревакцинацію або першу чи другу дозу, якщо вони цього ще не зробили», — заявив глава британського уряду.

4 січня Великобританія вперше за час пандемії зареєструвала за добу понад 200 тисяч заражень коронавірусом.