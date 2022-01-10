В Днепре хозяева постирали своего кота (ВИДЕО)

У кота уже не открывались глаза, была низкая температура тела и хрипы в легких. Его вовремя привезли к ветеринарам.

Жители Днепра случайно постирали своего питомца. Серая кошка по кличке Брошь провела в стиральной машинке полчаса. Об этом говорится в Facebook-группе На рабочей.

Отмечается, что люди не заметили кошку под одеждой из-за ее оттенка. Животное, как и белье, было серого цвета и буквально сливалось с ним.

Кроме того, кошка любит уединиться именно в этой бытовой технике.

После запуска стирки хозяева услышали исступленное мяуканье и не сразу догадались, где кот. Когда машинку открыли, животное сразу выскочило из нее.

Его сразу отвезли к ветеринарам. Специалисты диагностировали у Брошки низкую температуру тела и хрипы в легких. Также она уже не могла открыть глаза из-за раздражения, вызванного стиральным порошком.

К счастью, кота удалось спасти.