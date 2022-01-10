Турция заявила США о готовности участвовать в переговорах по Украине

Представитель Анкары отметил важность, которую его страна придает защите территориальной целостности Украины.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 10 января, провели телефонные переговоры, одной из тем которых стала Украина, сообщил турецкий телеканал NTV.





Отмечается, что в ходе беседы Анкара заявила Вашингтону, что готова стать посредником в украинско-российских дискуссиях.

«В ходе разговора было указано, что ситуация в Украине должна быть урегулирована путем диалога и сотрудничества, а Турция готова всячески содействовать этому. Была подчеркнута важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины», — цитирует медиа канцелярию президента Турции.

Как сообщается, собеседники также обсудили обстановку в Казахстане, процесс нормализации отношений с Арменией, события в Афганистане, Боснии и Герцеговине и Эфиопии.

Отдельное внимание Калын и Салливан уделили вопросу политических и экономических отношений Турции и США, а также развитию двустороннего сотрудничества в области обороны.

Напомним, ранее турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган дважды предлагал стать посредником между Украиной и Россией, чтобы снизить напряженность между государствами. Если вКиеве поддержали инициативу Анкары, то в Москве выступили против.