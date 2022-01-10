Мамонты на Таймыре вымерли только в бронзовом веке (ФОТО)

Международная группа ученых установила, что последние мамонты вымерли всего 3900 лет назад. Это на 7 тысяч лет позже, чем считалось ранее. К этому моменту люди жили уже в бронзовом веке, а пирамиды в Гизе были давно построены. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

1.

Ранее считалось, что мамонты на континенте вымерли 11 тысяч лет назад.





Еще какое-то время мамонты обитали на островах. Например, на острове Врангеля (Россия) и островах Чаннел (США). Но это были островные карликовые мамонты. Они были намного меньше своих материковых собратьев.

На острове Врангеля островные мамонты вымерли 4 тысячи лет назад. И, главное — они жили вдали от человека. Вымерли они естественным образом от близкородственных связей — слишком мала была популяция. Про карликовых мамонтов было известно давно, а вот причина вымирания «главных» мамонтов долго оставалась загадкой.

2.

Карликовые мамонты были намного меньше своих материковых собратьев.

Поэтому основной гипотезой вымирания материковых мамонтов было — погибли из-за человека. Люди, действительно, нападали на мамонтов. И мамонты давали им не только питание, но и строительный материал.

Например, в селе Межириче в Центральной Украине в ходе раскопок были найдены дома из костей мамонта, возраст которых достигал 15 тысяч лет.

3.

Ямный дом из костей мамонта.

Но люди много на кого охотились. В том числе, и на оленей, причем в гораздо большем количестве. Но олени дожили до наших дней, а мамонты нет.

Могли ли мамонты вымереть по естественным причинам?

Да!, — уверен один из авторов исследования, датский палеобиолог Миккель Винтер Педерсен.

Таймыр — российский полуостров, самая северная материковая часть суши в Евразии. И вымершие здесь мамонты — классические, с материка. Они жили несколько тысячелетий в соседстве с людьми.

3900 лет назад человечество находилось в бронзовом веке. В Древнем Египте наступило, так называемое, Среднее царство. Египтяне вовсю осваивают папирус. К этому моменту, египетские пирамиды в Гизе были давно построены — знаменитой Пирамиде Хеопса уже 4500 лет.

Какие естественные причины привели к гибели мамонтов

В этот период климат в мире активно менялся. Ледники отступали, происходило потепление климата (да, да, климат может теплеть и без участия человека).

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Изменилась экосистема. Стали исчезать ландшафты, которые были идеальными для мамонтов — а именно, засушливые тундростепи, где было множество пищи.

В тундростепи было прохладно, но было много солнечных дней. Это стимулировало рост трав, которыми питались мамонты. В отличие от классической тундры, в тундростепи процветали не мхи, а злаковые. Снега здесь было мало (из-за более сухого климата с минимумом осадков) и мамонты всегда имели доступ к пище.

Максимум оледенения последней ледниковой эпохи закончился около 20 тысяч лет назад. С тех пор тундростепи непрерывно отступали, и мамонты мигрировали вслед за ними на север.

Осадки увеличились, наступали леса, которые были некомфортными для проживания мамонтов.

Последняя тундростепь удерживалась лишь на севере материка — на Таймыре. И когда она исчезла — вместе с ней исчезли и мамонты.

Климат менялся слишком быстро и мамонты не успели адаптироваться. «Именно так был забит последний гвоздь в гроб этого вида», — резюмирует другой автор исследования, биолог-эволюционист из Копенгагенского университета Эске Виллерслев.

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