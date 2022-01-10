Прогноз погоды в Украине | Комментарии Украина

Во второй день рабочей недели, во вторник, 11 января на территории нашей страны осадков не предполагается. Будет держаться январский морозец до -6 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптики отмечают, что во всех регионах Украины ночью и днем осадков не будет. Но ожидается сильный ветер до 5- 10 м /с.

В западных регионах ночью столбик термометра будет минусовать до -4-6 градусов мороза, днем он будет показывать -1-4 градуса.

В северных регионах температура воздуха ночью будет совершать колебания от -7 до -4 градусов мороза, а днем будет достигать -3 -6 градусов.

В восточных регионах морозец ночью будет достигать -3 градуса, в дневную пору синоптики прогнозируют здесь от -1 до +1 градуса. Так же, разные температуры с колебаниями будут на южных территориях. Ночью там будет -4+1 градус. Днем -3 + 1 градус тепла.

На центральных территориях столбик термометра будет показывать мороз: -3 -5 градусов. Такой же будет погодная ситуация днем.

В Киеве ночью и днем осадков не предполагается. Только будет сильный ветер. Столбик термометра ночью и дневной поры будет показывать -4 -6 градусов ниже нуля.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни. В связи с похолоданием на дорогах укрепится гололедица. Наталья Диденко рассказала, что во вторник, 11 января, в стране температура воздуха в Украине станет падать. На градуснике будет 6…2 градуса мороза, в восточных регионах –3…2 градуса, а на Юге страны 11 января ожидается около 0 градусов. Ветер будет северным и некомфортным.

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