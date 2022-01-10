Врач назвала основные внешние признаки высокого холестерина

Точно определить содержание холестерина в крови можно только с помощью анализов, однако некоторые признаки могут сигнализировать о его повышенном уровне.

Так, наличие синильной дуги в глазу — прозрачного куполообразного помутнения белого и серовато-белого цвета на периферии роговицы — может свидетельствовать о высоком уровне холестерина. Врач отметила, что подобные изменения нередко встречаются у пожилых людей, однако, если такая дуга образовалась до 40 лет, необходимо проверить уровень холестерина.

Кроме того, сдать анализы следует при обнаружении желтовато-белых комочков жировых отложений под кожей на внутренних частях верхнего и нижнего века. Эти новообразования могут появляться и у носа, на коленях и локтях.

Также о высоком уровне холестерина говорит контрактура Дюпюитрена.

«Это избыточное развитие соединительной ткани в области сухожилий, обеспечивающих движение четвертого и пятого пальцев ладони, так что вам трудно полностью их выпрямить», — рассказала врач.

Также к признакам высокого холестерина она отнесла плохо прощупываемый пульс.

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