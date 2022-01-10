Переговоры Запада с Россией: откроют ли ящик Пандоры для Китая

Текущая неделя в мире пройдет под знаком переговоров Запада и России. Ключевая задача западных дипломатов – понять, они реально свихнулись или только прикидываются.

Источник: www.obozrevatel.com

И да, не читайте советских газет (российских телеграм помоек) — в повестке дня нет сдачи Украины. И не потому, что мы хорошо поем, ставим рекорды в реформах, центр вселенной или просто кому-то нравимся. Просто самым внимательным зрителем на этих переговорах будет Китай. И Западу надо будет показать Китаю, что США и ко могут защитить своих союзников от неадекватных гопников. Потому что если Китай увидит, что Запад не может уберечь Украину от России, то он поймет, что ему никто не помешает захватить Тайвань. А вот это уже способно открыть ящик Пандоры. И точно никому не надо.



