Каменских опубликовала пикантные кадры в бикини (ФОТО)

Исполнительница, ее звездный супруг Потап, а также подруга-дизайнер Анна Андрийчук улетели на отдых в мексиканский Тулум.

Украинская певица Настя Каменских отправилась на отдых в Мексику. Звезда активно делится в соцсетях фото и видео, на которых демонстрирует фигуру.

Так, исполнительница примерила голубой купальник с топом-болеро, а также станцевала в желтом бикини.

«Мексика для меня – это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению – от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни. О любви к себе и к жизни. Эта страна, стала один из мест, где я особенно это чувствую!», – поделилась Настя в одном из постов.