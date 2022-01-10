Украинская «Мрия» застряла в Польше после эффектного приземления (видео)

Во время приземления у Ан-225 сломалась стойка шасси. В страну уже направили специалистов, а ремонт обещают завершить в кратчайшие сроки.

Источник: focus.ua

В Польше в городе Жешув сломался самый большой в мире самолет украинского производства «Мрия». Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Антонов» в Facebook.





Ан-225 совершил эффектное приземление в Польше. Судно встречали много людей, которые снимали на камеры прибытие «Мрии». Однако у самолета сломалась стойка шасси. В связи с этим «Антонов» отправил в Польшу самолет со специалистами.

«Мрия» в Польше

«10 января 2022 г., во время приземления самолета Ан-225 в аэропорту Ряшива, Польша, на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси «полит-земля». Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки «Мрии», — говорится в сообщении.

После замены болтов работоспособность воздушного судна будет полностью восстановлена. Самолет продолжит выполнение коммерческого рейса.

Чем прославился самолет Ан-225 «Мрия»?

Ан-225 «Мрия» является самым крупным и мощным в мире транспортным самолетом, который спроектировали в Украине. Максимальная взлетная масса судна — 640 т.

В ноябре 2004 года самолет Ан-225 попал в Книгу рекордов Гиннеса, его туда записала Международная федерация воздухоплавания.

Также сообщалось, что в Австрии украинский самолет-гигант «Мрия» смог приземлиться при почти нулевой видимости.