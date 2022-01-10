Штамм «Омикрон»: на какой день после заражения проявляются симптомы

Штамм коронавируса «Омикрон» отличается от других вирусов тем, что его симптомы проявляются быстрее, чем у штаммов-предшественников. Об этом сообщает TRT Haber, ссылаясь на данные ученых из Турции.

В отличие от «Уханьского» штамма и «Дельты», признаки которых могли появиться у человека через неделю, «Омикрон» действует быстро. Признаки болезни можно выявить уже на третий день после вероятного заражения. Об этом рассказал декан медицинского факультета Университета Гази, член научного совета при Минздраве Турции профессор Мустафа Неджми Ильхан.

«От Омикрона очень быстро инфицируешься, и, согласно имеющейся у нас информации, он очень быстро распространяется. Он вызывает заболевание в очень короткие сроки. Но граждане не должны думать: «У меня был контакт, прошло 5 дней, может быть, я и не болен». Вариант Delta тоже существует по всему миру. Итак, правильно сделать прививку для защиты», – сообщил профессор.

По словам специалиста, от нового штамма растет большое количество новых заболеваний, но вот смертей становится меньше. Людям с хроническими заболеваниями старше 65 лет нужно быть очень осторожными. Не стоит забывать и о гриппе, который сейчас свирепствует в мире.

«В прошлом году в это время почти не было гриппа. Но сейчас мы видим, что много больных. На самом деле, мы видим большую циркуляцию гриппа, чем перед пандемией. Потому что люди в прошлом году носили маски, не собирались в помещении, сейчас люди расслабились», – резюмировал профессор.

После Нового года Covid-19 разгулялся на праздники: в странах Европы фиксируют рекорды заражений.

Отметим, что в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем глава Минздрава Виктор Ляшко дал пять рекомендаций для населения.

Ранее, главный инфекционист США рассказал, кто легче перенесет «Омикрон». Также ВОЗ оценила влияние мутаций нового штамма Covid-19 на вакцину.