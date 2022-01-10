Скільки в каталізаторі дорогоцінних металів і чому його цінують

Багатьох водіїв цікавить питання щодо того, скільки дорогоцінних металів знаходиться в каталізаторі автомобіля.

Источник: avtodream.org

Не секрет, що цей елемент є найдорожчим компонентом транспортного засобу.

Компактний блок зі стільникової структурою, вагою кілька кілограмів, вміщує в собі зовсім невелику кількість дорогоцінних елементів. Можна припустити, що він коштує чимало.





Його використовують через те, що паладій може мати поглинаючі властивості, нейтралізуючи шкідливі вихлопи.

Зростання попиту на цей метал на ринку призвело до того, що зросла його вартість, що зробила паладій ще ціннішим. Саме тому багато механіків намагаються розбирати автомобілі, що вийшли з ладу, дістаючи елементи, а потім вимагають від водія покупки нових деталей. З жовтня 2019 року вартість паладію зросла на 25%, подолавши 2100 доларів за унцію.

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В даний час цінник постійно збільшується, що позначається також на вартості машин, що випускаються, та їх технічному обслуговуванні. Головна цінність полягає в рідкості металу, і більшість бажаючих його отримати це чудово знають.