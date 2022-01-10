Новые налоги для украинцев: фискалы будут проверять банковские карты

Украинцам придется платить налог, если не смогут подтвердить происхождение средств

Доходы украинцев начнут проверять благодаря косвенным методам контроля. Налоговой службе удастся провести такую проверку, если неофициальный доход поступал на банковские карты украинцев. Об этом сообщает telegram-канал «Адвокат Права».

Фискалы будут сравнивать официальные доходы граждан с их расходами. За незадекларированную разницу придется платить налог, если подтвердить происхождение средств человек не сможет.

Доходы украинцев, которые будут проверять:

независимая профессиональная деятельность;

неофициальный труд;

деньги, полученные из-за границы;

сдача в аренду недвижимого имущества;

инвестиционная деятельность;

подарки;

прощенная задолженность и кредиты на сумму, превышающую четверть минимальной зарплаты;

реализация продукции животноводства, если сумма дохода превышает 50 минимальных зарплат (более 325 тыс. грн.);

благотворительная или нецелевая помощь;

продажа недвижимого имущества.

Налоги не будут взиматься с:

сбережений до 400 тысяч гривен;

жилой недвижимости, площадь которой не превышает 120 кв. м.;

одного авто.

К слову, с 1 декабря 2021 года налоги на зарплату изменились вместе с повышением минимальной заработной платы.

Также стало известно, сколько налогов уплатили киевляне в 2021 году.

Напомним, Гетманцев заявил об успехах налоговой амнистии.