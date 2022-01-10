В Китае землетрясение разрушило часть Великой стены

Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая, говорится в сообщении.

Источник: gordonua.com

Отмечется также, что землетрясение на глубине 10 км произошло в малонаселенном районе, но толчки ощутили несколько крупных городов. Погибших не обнаружено, девять человек получили ранения, восемь из которых выписаны из больницы, один до сих пор находится под наблюдением, пишет издание.





После сильного землетрясения власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. На месте падения стены была установлена защита, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Глава сейсмического агентства Ганьсу Ши Юйчэн сообщил, что ближайший жилой район находится в 40 км от эпицентра, который находится в зоне землетрясений, а местные жители уже привыкли к подземным толчкам, пишет Global Times.

Контекст:

Большая китайская стена — оборонительное сооружение в северной части Китая, построенное для защиты северных границ Китайской империи от вторжений различных кочевых племен.