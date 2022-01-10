9-летний мальчик принес боевой припас со времен Первой мировой войны домой

9-летнему Уильяму Хартли подарили магнитную ловушку на Рождество, но, когда он поймал действующую бомбу времен Первой мировой войны и принес ее домой, вооруженные полицейские драматично «напали» на его дом.

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Уильям Хартли поймал смертоносный боеприпас в канале с помощью своего магнитного рыболовного снаряжения.

Юноша получил это снаряжение в качестве рождественского подарка, и следующие несколько дней он с помощью дедушки восстанавливал «старые цепи и монеты».

Но когда Уильям вытащил неразорвавшийся заряд, а затем принес его домой, его обеспокоенный отец Эндрю Хартли, 41 год, позвонил в полицию.