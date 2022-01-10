9-летний мальчик принес боевой припас со времен Первой мировой войны домой

0

9-летнему Уильяму Хартли подарили магнитную ловушку на Рождество, но, когда он поймал действующую бомбу времен Первой мировой войны и принес ее домой, вооруженные полицейские драматично «напали» на его дом.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Уильям Хартли поймал смертоносный боеприпас в канале с помощью своего магнитного рыболовного снаряжения.

Юноша получил это снаряжение в качестве рождественского подарка, и следующие несколько дней он с помощью дедушки восстанавливал «старые цепи и монеты».

Но когда Уильям вытащил неразорвавшийся заряд, а затем принес его домой, его обеспокоенный отец Эндрю Хартли, 41 год, позвонил в полицию.

_

Вооруженные полицейские нагрянули в дом и начали охранять смертоносный боеприпас, в то время как саперы проводили его тщательную проверку.

Офицер-специалист объяснил потрясенному отцу, что могли быть летальные исходы, если бы устройство столетней давности случайно сработало.

Уильям

Уильям

Эндрю сказал: «Верхняя часть не взорвалась, а это осколок, и он сказал, что если бы он взорвался, то действительно причинил бы кому-то ущерб. В основном он был армейским, и он объяснил Уильяму, что это была бомба времен Первой мировой войны. Он не был уверен, как она попала в канал».

Эндрю, ассистент учителя из деревни Хест-Бэнк, Ланкашир, сказал, что любящий дикую природу Уильям нашел магнитное рыболовное устройство в своем чулке после того, как попросил его на Рождество.

Хотя раньше он находил только куски металлолома, ученик начальной школы наткнулся на что-то подозрительно похожее на бомбу во время рыбалки 28 декабря.

Обеспокоенный отец позвонил в полицию, чтобы сообщить им об обнаружении его сына.

Бомба

Бомба

В 22:15 возле его дома внезапно появились вооруженные офицеры и начали оцеплять территорию вокруг гаража, где они оставили бомбу, чтобы никто не мог ни войти, ни выйти.

Эндрю сказал: «Мы показали офицеру бомбу, и он сказал: «Да, меня это немного беспокоит. Мне нужно сделать фотографии и отправить их по электронной почте в подразделение по обезвреживанию бомб. Они вернулись и сказали, что примерно на 80 процентов уверены, что это безопасно, но на 20 процентов уверены, что это небезопасно, поэтому им пришлось послать за подразделением по обезвреживанию бомб. Там была вооруженная полиция. Они сказали, что мы должны остаться здесь, чтобы убедиться, что никто не войдет в гараж или никто его не заберет.

Уильям

Уильям

В конце концов боевая взрывчатка была отправлена ​​на уничтожение, к большому облегчению Эндрю, который был переведен в режим ожидания, чтобы «эвакуировать» свой дом во время 10-часового испытания.

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети сообщили, что Лионель Месси заболел коронавирусом.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!


_