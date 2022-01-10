Эндокринологи назвали неявную причину ухудшения зрения

Нехватка витамина А в организме человека приводит к резкому ухудшению зрения.

Об этом говорят эндокринологи, пишут СМИ.

По ее словам, следствием дефицита данного витамина является «куриная слепота», из-за которой в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет. Также ввиду недостатка витамина А в организме возникает сухость роговицы и закупориваются слезные каналы.

Как отметила врач, витамин А — один из важнейших для зрения, так как он укрепляет глазные мышцы и поддерживает работу зрительного нерва. Легче всего получить провитамин А из свежевыжатых овощных соков, добавила Бочарова.