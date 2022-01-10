Путин готов напасть на Украину — мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала об энергетических войнах

Российские шаманы уже давно участвуют в «энергетических войнах». Также армия экстрасенсов есть и у США.

Об этом рассказала в эфире программы «Руно» на Апостроф TV карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

Отвечая на вопрос об угрозе нового масштабного наступления на Украину, она сказала, что Путин уже готов атаковать.

«Путин готов идти в наступление. Он уже с нами в войне. Надо быть готовым и мы готовы. Мы положим душу и тело, но он не пройдет. Она (война — ред.) всегда шла. Более того, США держат армию экстрасенсов. Это не секрет, даже передачи об этом сняты. Так же, как и у нас при Союзе существовал «батальон 14» — туда входила определенная группа экстрасенсов«, — рассказала Мочиовски.

Мольфарка пояснила, чем занимался «батальон».

«Это шпионская работа на астральном уровне. Всегда шаманы могли покидать свое тело и выходить на астральный уровень – таким образом оказаться в том или ином месте, в кабинете какого-то человека, заглядывать в бумаги, находить серьезные засекреченные объекты. Этим и занимался «батальон 14». Я никогда не скрывала, что туда входила. С детства туда подбирали детей. И сейчас это практикуется. Особенно США всегда это практиковали. Все те, кто там были и кто работали, мы выросли в идеологии навязанной нам, и мы работали с нашим тогдашним врагом, с США. Встречались на астральном уровне«, — рассказала она.

По словам мольфарки, борьба на магическом уровне между Украиной и Россией происходила, происходит и продолжится в будущем.

«Потому что ту боль, которую нам причинили россияне… – это не можно прощать. И пока есть такие матери, как я, пока есть такие патриоты, готовые на магическом уровне отдать даже свою жизнь – до тех пор, эта магическая война будет продолжаться. Это на уровне энергетической войны, когда мы стараемся добить Путина, перебить его планы. Построить энергетический барьер вокруг нашей страны. Потому что и такое возможно – потому что понимаете, это в пределах одного человека, но то, что мы понимаем под физическим телом – это не то, что есть в астральном мире. То есть, физическим одним телом вы не можете защитить государство, но если 6-8 человек соберутся сильных экстрасенсов, они на астральном уровне могут держать барьер«, — пояснила мольфарка.

Подробнее читайте в материале «Апострофа»: Украина ведет с Россией большую магическую войну — экс-участница секретного «Батальона 14».