Якубин: Санкции в отношении Медведчука и телеканалов уже оспариваются в судах, и это только начало

Инициатива украинской власти по введению внесудебных санкций в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, телеканалов и других лиц и организаций будет иметь юридические последствия. Об этом
Эксперт отметил, что история с санкциями в отношении телеканалов не добавляет власти ни плюсов, ни рейтинга.
«Мы видим, что есть международная реакция, и она – не позитивная. Вспомним отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека, где было указано, что внесудебные санкции, в отношении телеканалов и граждан, они, мягко говоря, расходятся с логикой существования правового государства, с логикой тех международных обязательств, которые Украина брала на себя, которые прописаны в нашей Конституции, в наших других законных актах. Мне кажется, что эта история с санкциями в этом году будет иметь свое продолжение, скорее, уже судебное», – подчеркнул эксперт.
Еще один момент, который явно перевешивает чашу весов не в пользу власти и их санкционных инициатив, по мнению политолога, то, что после введения санкций, в том числе и против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, были обещаны экономические улучшения, которых так и не произошло.
«Мы с вами видели, что когда вводились внесудебные санкции, в первую очередь, против Виктора Медведчука, потом мы слышали про так называемых контрабандистов и так далее. Власть говорила, что это приведет к «супер росту» доходов в бюджет. Но недавнее заявление господина Марченко, показало, что особенного роста не произошло», – констатировал Алексей Якубин.
В заключение политолог отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский, видимо, забыл о том, что во время его предвыборной кампании в 2019 году закрытые сегодня им телеканалы сыграли не последнюю роль в формировании электоральных мнений.
«Если бы не свобода слова, то нынешний Президент вряд ли стал бы Президентом. И те телеканалы, которые на сегодня находятся под санкциями, которые были закрыты, в том числе сыграли не последнюю роль в том, чтобы в 2019 году произошла та электоральная революция, которую мы могли наблюдать», – напомнил политолог.
Напомним, что в самом конце 2021 года Президент Украины своим указом ввел в действие очередные санкции СНБО, в отношении телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, а также медиахолдинга «Новости», который был учрежден журналистами закрытых ранее Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Комментируя эту ситуацию, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что телеканалы были закрыты якобы в связи с обращением СБУ в СНБО, но этого обращения никто не видел
«Я уверен, что этого обращения никто никогда не увидит, а сам факт и санкции, закрытие каналов ‒ они, по существу, есть. Это внесудебный порядок рассмотрения, потому что не могут телевизионные каналы, которые вещают на основании выданной лицензии, закрываться по решению СНБО», – подчеркнул парламентарий.
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