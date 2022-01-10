Якубин: Санкции в отношении Медведчука и телеканалов уже оспариваются в судах, и это только начало

Инициатива украинской власти по введению внесудебных санкций в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, телеканалов и других лиц и организаций будет иметь юридические последствия. Об этом сказал политолог Алексей Якубин в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт отметил, что история с санкциями в отношении телеканалов не добавляет власти ни плюсов, ни рейтинга.

«Мы видим, что есть международная реакция, и она – не позитивная. Вспомним отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека, где было указано, что внесудебные санкции, в отношении телеканалов и граждан, они, мягко говоря, расходятся с логикой существования правового государства, с логикой тех международных обязательств, которые Украина брала на себя, которые прописаны в нашей Конституции, в наших других законных актах. Мне кажется, что эта история с санкциями в этом году будет иметь свое продолжение, скорее, уже судебное», – подчеркнул эксперт.

Еще один момент, который явно перевешивает чашу весов не в пользу власти и их санкционных инициатив, по мнению политолога, то, что после введения санкций, в том числе и против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, были обещаны экономические улучшения, которых так и не произошло.

«Мы с вами видели, что когда вводились внесудебные санкции, в первую очередь, против Виктора Медведчука, потом мы слышали про так называемых контрабандистов и так далее. Власть говорила, что это приведет к «супер росту» доходов в бюджет. Но недавнее заявление господина Марченко, показало, что особенного роста не произошло», – констатировал Алексей Якубин.