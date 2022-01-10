В Казахстане показали видео с избитым «наемником», которым оказался известный музыкант

Казахстанские власти выдали за погромщика на массовых протестах в стране джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, который часто гастролировал в Алматы. По словам родственников мужчины, его пытали и сейчас никто не знает, где он.

Источник: www.obozrevatel.com

Об этом сообщает Kaktus Media. Как отмечается, ранее СМИ Казахстана опубликовали ролик с избитым «наемником», на котором он признается, что прилетел для участия в протестах за деньги (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).





На кадрах задержан в ссадинах заявляет, что «неизвестные люди» связались с ним по телефону и предложили 90 тыс. тенге (около $200) за участие в митинге.

Затем они якобы оплатили ему перелет в Алматы – он прибыл в город 2 января, его разместили в одной из квартир. По словам мужчину, помимо него там также были граждане Таджикистана и Узбекистана – около десяти человек.

«Когда митинг начался, я испугался. Вернулся в квартиру, переночевал. На следующий день решил поехать домой и меня задержали в селе Самсы. Военные», – говорит на видео задержанный.

Издание подчеркивает, что пока неизвестно, при каких обстоятельствах записывались эти кадры. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана заявили, что проводят соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств задержания Рузахунова.

Со своей стороны его родственники утверждают, что мужчину пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Через СМИ родные музыканта обратились за помощью к компетентным органам Кыргызстана.

Позже силовики Казахстана опровергли информацию про музыканта из Кыргызстана. Они заверили, что задержанного зовут Закир Убуров.

Однако сестра и мать пропавшего утверждают, что на видео именно Викрам Рузахунов. Он вылетел в Казахстан 2 января, передает Telegram-канал Baza, публикуя его фото с матерью в городе Манас перед вылетом. Лучший друг Викрама тоже заявил, что задержанный именно музыкант. Отмечается, что мать Рузахунова уже была в МИД Кыргызстана и написала заявление.

Тем временем 9 января у посольства Казахстана в Бишкеке начался митинг сторонников и коллег музыканта. Пресс-секретарь президента страны Эрбол Султанбаев указал, что по линии МИД и МВД двух государств ведется соответствующая работа по выяснению обстоятельств задержания Рузахунова.

«Вызывают озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах. Мы надеемся, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего», – процитировал его Kaktus Media в Telegram.