Как связана простуда с риском заболеть коронавирусом — появились результаты исследования

Исследования показывают, что иммунная защита от обычной простуды в некоторых случаях может защитить от COVID-19.

Об этом пишет BBC News.

В небольшом исследовании принимали участие 52 невакцинированных человека, которые жили вместе с больными COVID-19. 50% участников заболели COVID-19 в течение 28 дней, исследования, а оставшиеся 50% – нет.

Дело в том, что возбудителем COVID-19 является один тип коронавируса, а возбудителями некоторых простуд являются другие коронавирусы.

Часть Т-клеток, которые считаются важной частью иммунной системы, убивают любые клетки, воспринятые как угроза – например, вирус простуды. После выздоровления, некоторые Т-клетки остаются в организме как «банк памяти», чтобы создать защиту, когда вновь столкнутся с вирусом.

У трети людей, которые не заболели COVID-19, несмотря на совместное с больными проживание, обнаружили высокий уровень специфических Т-клеток памяти в крови.

По мнению ученых, они выработались, когда в организм проник другой близкородственный коронавирус человека, которым могла быть обычная простуда.

Ранее глава технической группы Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила о недопустимости использования терминов «дельтакрон» и «флурона» для обозначения комбинации вирусов.