Наталья Могилевская столкнулась со старостью и готова действовать решительно

Наталья Могилевская, фото: Instagram

10 января девушка опубликовала пост в социальной сети, который сопроводила снимком в полотенце и с зеркалом. Женщина призвала украинок не страдать о возрастных изменениях внешности и принять свой облик.

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«Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того, чтобы поменять лицо!», — сообщила она.

Также она рассказала о том, что с восемнадцати лет имела страх постареть, который усугубили ее подруги.

«Мне кажется, что нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые всё так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер. Я думаю, что здесь, как никогда, применимо моё любимое правило: «счастливая женщина некрасивой не бывает», — отметила Наталья Могилевская.

Напомним, Тина Кароль бросилась под машину на дороге: «Увидел, потерял сознание». Тина Кароль решила станцевать прямо перед машиной, пока переходила дорогу — никто ее не остановил.

Как сообщал «Знай.uа» Тина Кароль потеряла платье перед женатым Потапом, даже Настя Каменских так не делала: «Сюда все смотрят».

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