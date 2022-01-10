Наталья Могилевская столкнулась со старостью и готова действовать решительно
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Наталья Могилевская подняла перед поклонниками вопрос о старости. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Певица является одной из наиболее популярных украинских знаменитостей. Несмотря на то, что Могилевская свою концертную деятельность не так активно, она регулярно участвует в разнообразных передачах. Также певица активно ведет свою инстаграм-страницу, на которую подписано 1,3 миллиона человек.