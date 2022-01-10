Бритни Спирс выложила «голые» фото

Откровенные фото знаменитости за 14 часов набрали более миллиона лайков от ее поклонников.
Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram смелые фото. На новых кадрах звезда предстала в крохотных стрингах.
Бритни позировала со спины в красных трусиках. Она была запечатлена в зеркале, расположенном на кухне. Фото певица сделала с помощью автоматической съемки.
Спирс распустила волосы, которые небрежно прикрывали ее спину, и надела нюдовые туфли на шпильке.
Она стояла широко раздвинув ноги.
Бритни Спирсinstagram.com/britneyspears