Волчье полнолуние в январе 2022 года: в чем особенности и опасность этого дня

18 января 2022 года наступит волчье полнолуние — явление, которое бывает только в начале года.

Традиционно первое полнолуние года называют «волчьим», потому что в древности люди особенно боялись волков зимой, когда звери голодные и агрессивные. Волчий вой на полную луну наводил страх на деревни и поселения.

Современные астрологи уделяют большое внимание полнолунию. Считается, что в этот период нужно поступать максимально честно, поскольку любой обман рано или поздно раскроется и обернется самыми худшими последствиями.

18 января Луна будет в знаке Льва — по словам астрологов, этот знак благоприятен для романтических отношений. Можно признаться в своих чувствах человеку, который давно нравится — шанс, что вам ответят взаимностью, очень большой.

В полнолуние нужно избавляться от всего, что тяготит. Полезно практиковать медитацию, которая поможет распрощаться с навязчивыми мыслями, которые давно уже не актуальны. Эзотерики говорят, что если человек сумеет должным образом очистить свой разум от всего лишнего — желание, загаданное в ночь полнолуния, обязательно сбудется.

18 января многие могут ощутить прилив вдохновения. Этот период хорош для творчества, подведения итогов и планирования дальнейших дел. Возможно, именно в этот день в голову придет неординарная идея, благодаря которой результат превзойдет все ваши ожидания.

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