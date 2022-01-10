Блинкен о ситуации в Казахстане: приказ стрелять на поражение должен быть отменен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из-за его приказа стрелять на поражение в протестующих. Он подчеркнул, что такое решение должно быть отменено.

Источник: www.obozrevatel.com

По словам Блинкена, события в Казахстане также могут повлиять на предстоящие переговоры с Российской Федерацией. Об этом сообщает издание Abc news.





Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что категорически не приемлет решения казахстанских властей расстреливать участников акций протестов.

«Это то, что я решительно отвергаю. Приказ стрелять на поражение в той мере, в какой он существует, неверен и должен быть отменен», – резюмировал Блинкен.

В то же время он отметил, что переброска из России в Казахстан войск в рамках Организации Договора о коллективной безопасности может повлиять на предстоящие переговоры в Женеве между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ силовикам открывать по протестующим огонь на поражение без предупреждения. Он назвал митингующих «преступниками и убийцам». Глава государства заявил, что протесты якобы организовали «подготовленные бандиты и террористы» и никаких переговоров с ними быть не может.

Кроме этого, Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ «за помощью в преодолении террористической угрозы» – так 6 января в Казахстан начали прибывать «миротворцы» из России, Беларуси, Армении. Отмечалось, что в тот же день в разгоне протестующих в Алматы могли участвовать российские военные.