Кристиан Гилли случайно застрелил себя на охоте

В Италии 19-летний чемпион мира по стрельбе Кристиан Гилли ушел из жизни в результате того, что на отдыхе неосторожно поступил с собственным оружием. Об этом информирует медиа Gazzetta dello Sport .

Кристиан Гилли (фото instagram.com/cristianghilli)

Итальянский спортсмен на своей родине и среди мировых личностей по этому виду спорта считался одним из перспективных мастеров стендовой стрельбы. Он погиб, потому что стал жертвой собственной опрометчивости.

Чемпион по стрельбе с товарищами был на охоте в лесном массиве Монтекатини-Валь-ди-Чечина, итальянская провинция Пиза. Молодежь развлекалась на природе, пока не произошла трагедия. Когда итальянец брал с земли патроны, чтобы зарядить винтовку, он неосторожным движением спровоцировал выстрел в участок живота.

На место бедствия сразу прибыли представители итальянских экстренных служб. Врачи оперативно госпитализировали потерпевшего чемпиона в клинику и экстренно провели оперативное вмешательство, но спасти звезду итальянского спорта не удалось. Причиной смерти титулованного спортсмена было большое внутреннее кровотечение, которое медики не смогли побороть.

Как отметил президент Итальянской федерации по стрельбе Лучано Росси, весной прошлого года Кристиан Гилли завоевал золотую медаль во время личного, командного и смешанного зачетов на европейском чемпионате в городе Осиеку на территории Хорватии. Осенью в Перу победил на юниорском чемпионате мира. Поэтому эта потеря непоправима для всех итальянцев.

Напомним, что «Комментарии» информировали о том, что в США малыш случайно застрелил свою мать.

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