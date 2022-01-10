Вильярреал Атлетико — Корреа забил гол с центра поля — видео

Форвард мадридского «Атлетико» Анхель Корреа отметился удивительным голом в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

На 10-й минуте поединка 26-летнему нападающему «матрасников» удалось перехватить передачу соперника в центре поля. Вторым касанием Анхель сразу же пробил по воротам.

Его решение оказалось верным на 100%. Мяч перелетел через голкипера «Вильярреала» Херонимо Рульи, который неосмотрительно далеко вышел из ворот, и оказался в сетке.

Так был забит первый гол в игре. Сама же встреча, в которой были и нереализованный хозяевами пенальти, и удаление в составе гостей, завершилась вничью со счетом 2:2.

Ранее «Апостроф» сообщал, что украинец забил феноменальный гол в Испании.