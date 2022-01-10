Генерал Юрий Галушкин: каждый должен уметь сопротивляться врагу (видео)

Война до сих пор у нашего порога, поэтому нужно готовиться к худшему и быть бдительными!

Вооруженная, обученная и готовая к противодействию нация способна убить любое желание врага захватить и удерживать территорию, население которой будет сопротивляться, уверяет пресс-центр штаба Минобороны.

«Война с Россией продолжается, и при этих условиях готовность и умение каждого украинца сопротивляться является важным фактором сдерживания враждебной агрессии. Формирование Сил ТрО ВСУ имеет четкую цель подготовить как можно больше граждан к вооруженному отпору, ведь массовая готовность общества не позволит пустить войну в наши дома», – заявил бригадный генерал Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Генерал обратился к тем, кому небезразлична судьба Украины:

Отметим, накануне российские оккупанты ранили украинского воина на Донбассе.

The New York Times обнародовал новую карту скопления российских войск на территории Украины.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию возле границ Украины, чтобы оправдать возможное вторжение.

Также стало известно, что на фоне угрозы вторжения администрация президента США Джо Байден готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.