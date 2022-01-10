Джокович прокомментировал свое задержание в Австралии — фото

Сильнейший теннисист мира серб Новак Джокович был освобожден австралийскими правоохранителями, после чего тот отправился на свою первую тренировку за последние несколько дней.

Об этом сообщил сам спортсмен, опубликовав пост в Instagram.

Первая ракетка мира поделился фото, сделанное на корте стадиона в Мельбурне во время тренировки. На снимке Новак позировал перед камерой вместе со своей командой.

«Я очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все произошедшее, я хочу остаться и выступать на Australian Open«, — написал теннисист в комментарии к посту.

Также серб поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его во время задержания.

Ранее «Апостроф» сообщал, что семья Джоковича попросила помощи у королевы Елизаветы II.