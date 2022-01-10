Водителей заставят проходить «штрафные» курсы: кому грозит лишение прав

Как планируют наказывать водителей?
Похоже, в Парламенте всерьез взялись за изменение законодательных норм для водителей-нарушителей. Вместе с предложенным во время новогодних праздников увеличением размера штрафов до 8500 грн за нарушение скорости и «рисунок» на шинах нардепы планируют ввести в Украине дополнительные штрафные баллы. А, накопив за год максимально допустимый лимит в 12 баллов, водителя будут лишать водительских прав. На днях в Парламенте был зарегистрирован соответствующий проект закона № 6502. Детали законопроекта и о возможных способах «рестарта» водительского удостоверения выясняли Знай.uа.
Верховная Рада-фото ВРУ
Штрафные баллы и повторный курс «водителя»
Законопроект «О внесении изменений в КУоАП и других законов Украины относительно внедрения учета штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», инициированный 9 народными депутатами от партии «Слуга Народа», предусматривает дополнение не только положений КУоАП, но и Закона Украины «О дорожном движении».
Вместе с решением о временной остановке действия водительского удостоверения принимается и решение о повторном
прохождение полного курса обучение по соответствующим водительским программам.
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Штрафные баллы будут начисляться за нарушения целого ряда статей Админкодекса – начиная от правил пользования ремнями безопасности и заканчивая превышением скорости движения и проездом на запрещающий сигнал светофора.
Полиция-фото Патрульная полиция Украины
А начисляться штрафные баллы будут по следующей шкале:
12 баллов и права «остановят» – как обжаловать?
Предельным количеством баллов определены сразу 2 показателя:
12 баллов — для водителей со стажем, 8 баллов – для водителей-новичков.
«В случае начисления водителю 12 и более штрафных баллов, а водителю, которому удостоверение водителя выдано впервые менее чем 1 год назад – 8 и более штрафных баллов, уполномоченное должностное лицо Национальной полиции выносит мотивированное решение о временном приостановлении действия удостоверения водителя», — говорится в положениях № 6502.
Решение о временной приостановке действия водительского удостоверения вступает в силу со дня его вынесения.
А вот обжаловать его можно будет исключительно в судебном порядке — в течение 1 месяца со дня, когда водитель
узнал или должен был узнать о нарушении его прав. При этом, обжалование решения не останавливает его исполнение.
Высший антикоррупционный суд Украины — фото Знай.uа
Оповещение водителя и приложение «Дія»
Сам же подраздел об
информировании водителя пока достаточно размыт и не имеет единого определенного способа.
Оно
осуществляется:
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по известному адресу места регистрации (проживания)
или работы (обучение) водителя; в случае предоставления водителем данных о своем абонентском номере мобильной связи
и/или адреса электронной почты, информация направляется ему соответствующий номер (электронную почту).
Верховная Рада-фото ВРУ
Обобщающим же местом оповещения станет
Единый государственный веб-портал электронных услуг («Дія») — как указано в документе, информация о временной остановке действия водительского удостоверения одновременно будет отображаться на этом портале.
Приложение «Дія»
Стоит добавить, что начисленные водителю штрафные баллы
отменяются через 1 год со дня их начисления — через 365 дней.
Прежде чем попасть на рассмотрение в сессионный зал, законопроект № 6502 должны проанализировать в 7 Комитетах Верховной Рады.
Верховная Рада-фото ВРУ
6 января документ был направлен на рассмотрение главного профильного Комитета.
Мы и далее будем следить за событиями в парламенте, поэтому о дальнейшем развитии событий читайте на портале Знай.uа
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