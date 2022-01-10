Водителей заставят проходить «штрафные» курсы: кому грозит лишение прав

Верховная Рада-фото ВРУ

Штрафные баллы и повторный курс «водителя»

Законопроект «О внесении изменений в КУоАП и других законов Украины относительно внедрения учета штрафных баллов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», инициированный 9 народными депутатами от партии «Слуга Народа», предусматривает дополнение не только положений КУоАП, но и Закона Украины «О дорожном движении».

Вместе с решением о временной остановке действия водительского удостоверения принимается и решение о повторном прохождение полного курса обучение по соответствующим водительским программам.