Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Питомцы любят проказничать, вести себя непослушно, особенно тогда, когда просишь их быть потише и спокойней, чтобы сделать отличное фото. А животные возьмут и влезут в кадр.

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