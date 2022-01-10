Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

0

Питомцы любят проказничать, вести себя непослушно, особенно тогда, когда просишь их быть потише и спокойней, чтобы сделать отличное фото. А животные возьмут и влезут в кадр.

Новогодняя фотобомба

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Потрясающий вид! Да, хозяин?»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Просто хотели снять вид с балкона на 1-й этаж»

«Я легла на землю, чтобы сфотографировать эти деревья. Но не вышло»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Песик не мог терпеть, чтобы не испортить фотосессию

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Моя жена боялась, что наша собака отнимет на себя все внимание»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Хотел сделать селфи»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Свадебная фотобомба от свиньи, 1927 год

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Теперь у меня есть 6 800 фотографий этой вороны, которая проводит по 12 часов перед моей фото ловушкой»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Я пытался сделать клевое фото моего котенка, но кое-кто помешал»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Пожалуй, лучшая рождественская открытка

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Когда девочка хочет покататься, но лошадь обожает фотографироваться

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Кое-кто хочет быть в центре внимания

«Кот моих друзей перенарядил елку по своему вкусу»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Я снимал водопад в Уэльсе, а получилась фотобомба»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Котозавр

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Я сделал этот шикарный снимок в Греции»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Моя девушка и ее подружки хотели сделать групповое фото. Алфи тоже хотел попасть в кадр и закрыл собой именинницу»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

«Так, что тут интересного происходит? Так, ничего, ничего, о, птичка!»

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Фотобомба от «гигантской» собаки

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Реакция животных на человека, который «испортил» кадр

Случаи, когда животные украсили фото своим присутствием (ФОТО)

Источник изображений: adme.ru

 

 