«Дельтакрона» не существует, — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамма «Дельтакрон» не существует.

«Давайте не будем использовать такие слова, как дельтакрон, флюрона или флюрон. Пожалуйста. Эти слова предусматривают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. «Дельтакрон», вероятно, является загрязнением (образца или оборудования – ред.) во время секвенирования, – написала Керкхово.





По данным МОЗ, в Украине вспышка штамма «Омикрон» ожидается со второй половины января и в феврале 2022 года.

Источник: www.depo.ua