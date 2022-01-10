Пульмонолог назвал опасные показатели кислорода в крови при использовании пульсоксиметра

Пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови является полезно вещью в доме, заявил пульмонолог, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. Однако надо знать правильные показатели здоровья. Например, у здорового человека число дыханий должно быть до 20 в минуту, а все, что свыше — уже одышка.

Что касается данных пульсоксиметра, то оптимальный показатель – это от 94 до 99. А вот 92-94 – это уже пограничное состояние. Это означает, что в дальнейшем могут возникнуть проблемы. А вот показатель ниже 90 – это уже повод бить тревогу.

Тем не менее, всегда нужно консультироваться с врачом. «Если человек получил результаты, которые не знает, как трактовать, он должен связаться с лечащим врачом или компетентными людьми», — говорит Карабиненко.

Врач пояснил, что массовая медицинская безграмотность приводит к плачевным результатам. Кто-то при наличии низких показателей начинает паниковать, а кто-то воспринимает их спокойно.

Стоит добавить, что за время пандемии в России количество продаж пульсоксиметров выросло в 4,5 раза.

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