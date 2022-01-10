Гороскоп на неделю — три знака, которым надо будет собрать волю в кулак

Текущая неделя, благодаря ретроградному Меркурию, будет непростой для всех знаков Зодиака. Но представителям этих трех знаков потребуется вся их выдержка и холодный, ясный ум, чтобы пережить все события без последствий.

Об этом Realist.online рассказала профессиональный астролог Надежда Боровая.

Телец

У представителей этого знака не будет на этой неделе средних значений: сил будет мало, а задач и требований много. Проигнорировать и отлынивать не получится, спрятаться на время тоже. Просто не дадут. Придется стараться изо всех сил.

В понедельник постарайтесь не выдумать себе сами проблему, чтобы потом поверить в нее и мужественно преодолевать.

Вторник и среда — единственные дни, в которые работоспособность Тельцов будет на высоте.

Во второй половине недели старайтесь очень бережно и экономно расходовать ресурсы: силы, время и деньги.

Воскресенье проведите там, где вам будет интересно — с детьми, в парке, на катке, в театре.

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Лев

На этой неделе ваши желания будут странными. Через время вы будете сильно удивляться, зачем вам это все было нужно. но ресурсы уже не вернуть. Лучше купите курс повышения квалификации или переквалификации.

В понедельник лучше молчать. Не поправлять, не давать советы, не переубеждать. Нервы целее будут.

Во вторник и среду при покупке дорогих товаров обращайте внимание на качество, характеристики, и сохраняйте чеки. А еще лучше отложите до февраля.

Во второй половине недели вам будет казаться, что полученная оплата не соответствует выполненной вами работе. Отстаивайте свои права.

В воскресенье лучше делать то, что вы считаете нужным, а не руководить другими членами семьи.

Козерог

Козероги по-прежнему не управляют полностью своей жизнью, только частично. Сейчас они могут влиять только на свое тело и сознание, и вносить изменения при необходимости. Но у вас уже начинают появляться желания, стимулы и ресурсы для изменений.

В понедельник постарайтесь не расстраивать домашних.

Вторник и среда — отличное время для внесения определенности с увлечениями. И если некоторые из них сейчас не доступны, то стоит найти новые.

Во второй половине недели стоит внимательно отнестись к здоровью. В эти дни могут вскрыться скрытые моменты, которые ведут к позитивным изменениям.

Воскресенье — отличный день для общения с родными и друзьями, прогулок, походов в кино, театры, на новогодние локации.

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